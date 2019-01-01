بيتي يتهم أرسنال بالكذب ويسأل : ما هي ميزة جاكا؟

الشكوك مستمرة حول موقف الألماني مسعود أوزيل

شن إيمانويل بيتي أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، هجوماً عنيفاً على جرانيت جاكا قائد الفريق الحالي.

لاعب الوسط السويسري يمر بواحدة من أسوأ فتراته مع أرسنال من بداية الموسم، وحتى خسارة الفريق من شيفيلد يونايتد 1/0 الإثنين الماضي.

العديد من علامات الاستفهام أثيرت حول حمل جاكا لشارة قيادة المدفعجية، وأحقيته في اللعب بشكل أساسي مع المدرب أوناي إيمري.

بيتي قال في تصريحات صحفية:"هل يمكنك تصور باتريك فييرا في الملعب يوم الإثنين؟ كان سيصرخ في زملائه ويقول لهم ماذا تفعلون".

وأضاف:"لا أرى ذلك مع جاكا ولكن أشاهد جيندوزي يقوم بهذه الوظيفة ويريد الفوز بكل مباراة، يمتلك قلباً مثل الأسد".

مودريتش يرشح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية

تأجيل الكلاسيكو - فرصة ميسي وأمل زيدان

وتابع:"الأمر مختلف بالنسبة لجاكا، فهل يمكن لأحد أن يخبرني ما هي أفضل مميزاته؟ لا أعلم حتى لماذا تم تعيينه قائداً للفريق".

وفي نهاية حديثه اتهم الفرنسي إدارة أرسنال، بعدم الأمانة الكاملة بخصوص مسعود أوزيل، لابتعاده التام عن المباريات، رغم تأكيدات إيمري حول جاهزيته البدنية.