بيتي مارتينيز يحسم الجدل: نعم لدي مشكلة في القلب ولكن

إصابة محترف النصر ليست بالخطورة التي تحدث بها الإعلام

يتصدر الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ جناح أيمن النصر السعودي، محركات البحث حاليًا، بعد انتشار أنباء عن معاناته من إصابة في القلب، ستدفعه للاعتزال المبكر.

جدل سعودي:

خلال الساعات الماضية، تحدثت تقارير سعودية محلية عن أن غياب بيتي عن العالمي في الموسم الجاري، يرجع إلى إجرائه فحوصات طبية، وثبوت معاناته من مشكلة في القلب.

Shahid

هذه التقارير أحدثت جدلًا كبيرًا، خاصةً في ظل الشائعات حول معاناة أكثر من لاعب في النصر من إصابات مزمنة.

الإعلامي النصراوي محمد العنزي نفى هذه التقارير، مطمئنًا جمهور العالمي عن أن إصابة بيتي ما هي إلا إصابة عضلية عادية، لكن الأرجنتيني أكد صحة التقارير بشكل جزئي.

بيتي يحسم الجدل:

لم يترك اللاعب جمهور ناديه في حيرة من أمره كثيرًا، وخرج بعد ساعات قليلة من هذه الأنباء ليوضح الحقيقة.

بيتي أكد أن إصابته ليست مشكلة كبيرة في القلب، إنما هي فقط التهاب التأمور، وأنه سيعود قريبًا للملاعب.

وكتب الأرجنتيني، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي بـ"إنستجرام": "قريبًا سأعود للملاعب، لتقديم أفضل ما لدي، هو فقط التهاب غشاء التأمور، ويحتاج لعلاج، ليس أكثر من ذلك".

التأمور هو الغشاء الرقيق المحيط بالقلب، ويحتاج لبعض الوقت للشفاء، في ظل تسببه في آلام حادة في الصدر.

pity instagram

ماذا قدم بيتي مع النصر؟

صاحب الـ29 عامًا انضم للعالمي في صيف 2020 قادمًا من الدوري الأمريكي، ومن المقرر أن يستمر عقده حتى صيف 2024.

خاض الجناح الأرجنتيني 34 مباراة بقميص العالمي، سجل خلالها عشرة أهداف.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقبي كأس السوبر السعودي 2020 و2021.

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