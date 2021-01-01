النصر يستعيد نجم وسطه وينتظر نتائج فحوصات مارتينيز

أخبار سعيدة وأخرى منتظرة في النادي السعودي

تلقى الجهاز الفني في النصر بقيادة ألين هورفات أخبارًا سعيدة خلال استعداداته لمواجهة العين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء القادم، إذ استعاد الفريق نجم وسطه عبد المجيد الصليهم.

الصليهم كان قد عانى من إصابة في عضلة الساق حرمته اللعب مع النصر خلال المباراتين الأخيرتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ولكنه تعافى وأصبح جاهزًا للانخراط في التدريبات الجماعية.

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المدرب الكرواتي كان قد منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم أمس عقب الفوز على الأهلي في الجولة الـ23 من الدوري السعودي، وسيُستأنف المران اليوم السبت وسيُشارك به اللاعب القادم لفارس نجد هذا الموسم من الشباب.

من جانب آخر، يعيش النصر حالة من الترقب والانتظار لنتائج الفحوصات الطبية الثانية التي خضع لها صانع ألعابه جونزالو مارتينيز بعد إصابته في الركبة خلال مواجهة الأهلي.

النجم الأرجنتيني كان قد غادر الملعب عند الدقيقة الـ71 للإصابة، وقد أظهرت اللقطات سقوطه دون احتكاك مع أحد ومعاناته من آلام كبيرة على مستوى الركبة.

النصر أعلن رسميًا أن الفحوصات الأولية أكدت معاناة اللاعب من إصابة في الركبة، إذ نشر حساب النادي الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها "أظهرت الفحوصات الأولية تعرض لاعب الفريق الأول الأرجنتيني بيتي مارتينيز لإصابة في الركبة، وسيجري اللاعب يوم السبت كشفًا بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع الإصابة ومدة العلاج".

مصادر جول الخاصة كشفت أن الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب أظهرت وجود قطع في الرباط الصليبي للركبة مما يعني انتهاء موسمه مع النصر، لكن النصر لم يؤكد الأمر بعد وفضل التريث حتى يخف الورم في موضع الإصابة لإجراء المزيد من الفحوصات والحصول على التشخيص النهائي.

وسيُجري اللاعب فحوصات جديدة اليوم السبت، والجميع في النادي ينتظر النتائج للوقوف على حقيقة الإصابة ومدة العلاج والتأهيل المطلوبة.