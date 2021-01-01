النصر يُحاول إيجاد حل لمشكلة مارتينيز الصحية في إسبانيا

اللاعب غائب منذ فترة طويلة عن اللعب

أعلن النصر السعودي وصول لاعبه جونزالو مارتينيز إلى إسبانيا للخضوع إلى فحوصات طبية جديدة لمحاولة إيجاد حل لمشكلته الصحية التي تمنعه عن التدريبات واللعب مع الفريق منذ مواجهة الأهلي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الـ11 من مارس الماضي.

صانع الألعاب الأرجنتيني كان قد تعرض لإصابة شُخصت أولًا بأنها قطع في الرباط الصليبي، لكن التشخيص النهائي أظهر أنها تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج لأسبوع أو 10 أيام من العلاج والراحة، لكن اللاعب لم يستطع العودة للتدريبات في الموعد المحدد لشعوره بآلام في موضع الإصابة.

عاد اللاعب وأجرى فحوصات جديدة لتظهر معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وتؤجل عودته لثلاثة أسابيع أخرى، لكن استمرار الشعور بالآلام دفع النادي لإرسال الفحوصات كاملة لطبيب أرجنتيني، وقد أكد الأخير حاجة بيتي إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.

الإدارة النصراوية لجأت أخيرًا إلى إسبانيا لمحاولة إيجاد الحل النهائي لتلك المشكلة، إذ أعلن النادي أن مارتينيز سيخضع لفحوصات تحت إشراف الجراح العالمي رامون كوجات لتحديد خطته العلاجية وبرنامجه التأهيلي.

الصحيفة أوضحت أن اللاعب الأرجنتيني سيخضع لفحوصات طبية بالأشعة، وقد يتم اللجوء للمنظار، للوقوف على حقيقة التشخيص النهائي لإصابته ووضع البرنامج التأهيلي المناسب.

يُشار إلى أن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا انطلق منتصف إبريل الماضي، وقد تعادل النصر مع الوحدات قبل أن يهزم السد القطري 3-1.