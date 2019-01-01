بيتي: عانيت العنصرية من زملائي في صفوف برشلونة

إيمانويل بيتي نجم أرسنال ومنتخب فرنسا المعتزل يشكو سوء المعاملة في برشلونة خلال فترته بكتالونيا.

كشف النجم الفرنسي إيمانويل بيتي لاعب أرسنال ومنتخب فرنسا المعتزل عن تفاصيل جديدة حول فترته الوجيزة في نادي برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيتي وأكد خلالها أن غرف ملابس برشلونة كانت تمارس نوعًا من العنصرية على كل غريب يصل لها بتلك الفترة.

وقال بيتي: تركت برشلونة في وقت عصيب للغاية، غرف الملابس كانت تشهد حربًا بين اللاعبين من كتالونيا ومن هولندا والمدرب لم يكن ذو شخصية قوية ليدير الفريق".

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وأضاف: "القومية الكتالونية قريبة للغاية من العنصرية وبمجرد وصولي أخبروني ألا أتعلم الإسبانية بل الكتالونية فأخبرتهم أنني في إسبانيا فقالوا لي لا أنت في كتالونيا".

وأكمل: "أنا أنزعج من مثل تلك الأمور، بكل تأكيد أتفهم أنهم يملكون هوية خاصة بهم لكن عندما تكون الأمور بذلك التطرف فهي قريبة للغاية من العنصرية".

وكان بيتي قد لعب لبرشلونة لمدة موسم وحيد ورحل عام ٢٠٠١ عن الفريق عقب مشاركته في ٢٣ لقاء بالدوري وأربعة بدوري الأبطال وستة بكأس الاتحاد الأوروبي وخمسة بكأس الملك وسجل هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن بيتي كان قد انضم لبرشلونة قادمًأ من أرسنال مقابل ١٥ مليون يورو قبل أن يرحل لتشيلسي في العام التالي مقابل ١١ مليون ونصف يورو.