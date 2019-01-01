بيتيت: أوزيل يبدو كأنه ميت في الملعب

إيمانويل بيتيت أسطورة فريق أرسنال ينتقد أداء مسعود أوزيل ويشيد بما يقدمه أوناي إيمري مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد إيمانويل بيتيت نجم فريق أرسنال المعتزل بما يقدمه المدرب الإسباني أوناي إيمري رفقة المدفعجية في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيتيت وأكد خلالها أن الفريق عاد للمنافسة على الألقاب بفضل طريقة إيمري، وطال الإدارة بدعمه.

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وقال بيتيت"أوناي إيمري مدرب جيد للغاية، لكنه يحتاج للوقت حتى يعتاد اللاعبون على طريقة لعبه، لقد أثبت قدراته في الدوري الأوروبي، وأتمنى أن تدعمه الإدارة بشكل كبير".

وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين في صفوف فريق أرسنال بحاجة للرحيل عن النادي هذا الصيف، لقد مر وقتًا طويلًا منذ أن نافسوا على بطولة، نحتاج لتحسين التشكيلة من أجل ذلك".

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وأكمل: "على سبيل المثال مسعود أوزيل يبدو ميتًا في الملعب، وتائه طوال الوقت، حان الوقت لأوناي إيمري أن يغلق صفحته".

جدير بالذكر أن الموسم الجاري كان قد شهد غياب لأوزيل لأوقات طويلة تحت قيادة أوناي إيمري، وتوقع الجميع رحيل الألماني بنهاية الموسم.