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كأس آسيا

بيتزي: مواجهة اليابان حياة أو موت بالنسبة لنا

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المدرب الأرجنتيني يرى أن منتخب السعودية قادر على التتويج بكأس آسيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أنه يمتلك فريقًا رائعًا، وقادر على التتويج بكأس أمم آسيا 2019.

المنتخب السعودي سيلعب أمام نظيره الياباني، في دور الـ16 بكأس أمم آسيا المقامة في الإمارات، بعد صعوده ثانيًا في المجموعة الخامسة.

وقال بيتزي عبر تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لن أتحدث عن أي مفاجأة في مباراة اليابان، حتى يراها الجميع في أرض الملعب".

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المدرب الأرجنتيني تابع: "نجحنا في تحسين الأجواء داخل صفوف المنتخب السعودي، بعد الخسارة في مباراة قطر الأخيرة".

وعن مواجهة اليابان، قال بيتزي: "المباراة بالنسبة لنا حياة أو موت، والمنتخب الياباني من أفضل فرق قارة آسيا، ويمتلك 10 لاعبين يلعبون في أوروبا".

مباراة اليابان والسعودية ستقام غدٍ الأثنين، في دور الـ16 ضمن منافسات كاس أمم آسيا، حيث يلعب الفائز أمام فيتنام التي صعدت على حساب منتخب الأردن في ربع نهائي كأس آسيا.

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