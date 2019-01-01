بيتزي : لا تهاون أمام قطر ولم أنتبه لحصول الدوسري على بطاقة ثانية

هذا لا يعني التهاون في هذه المباراة ، وهدفنا بالتأكيد الحصول على صدارة المجموعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الأرجيتيني خوان أنطونيو بينزي على خوض مباراتهم المقبلة أمام قطر بكل قوة وعدم وجود أي تهاون في هذه المباراة، نافياً وجود منتخب معين يتطلعون لمواجهته.

بيتزي قال في بداية تصريحاته أن الفريقان يلعبان المباراة وهما قد ضمنا التأهل رسمياً، وهذا لا يعني التهاون في هذه المباراة ، وهدفنا بالتأكيد الحصول على صدارة المجموعة.

وعن الزحف الجماهيري المتوقع لهذه المباراة قال بيتزي في تصريحاته، ونعرف مدى الدعم الذي نلقاه من الجماهير، وهم يمتلكون طموحات كبيرة، وبالتأكيد نحن نقدر ذلك. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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حول غياب ياسر الشهراني، قال بيتزي أن لم يتخذ قرار بعد وهو في مرحلة التأهيل، وحول الغيابات أكد على ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين المتواجدين في البطولة ورفض الكشف عن اللاعب الذي سيتواجد بديلاً لسالم الدوسري.

وبسؤاله عن تفضيله مواجهة منتخب معين في الدوري القادم، قال بيتزي أنه كمدير فني ولاعبين لا نتوقع من هو الخصم التالي، مشيراً إلى اللعب بكل قوة في مباراة قطر، وليس لنا حسابات أخرى.

🎤بيتزي: سنحاول غدًا أن نبذل أقصى جهدنا من أجل نحقق الفوز، حتى وإن كنا قد تأهلنا إلى ثمن النهائي إلا أن هذا لن يغير من استراتيجيتنا.#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/FJTcHgcuk2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 16, 2019

ورداً على وضع الاهتمام حول وجود لاعب محدد في قطر من أجل وضع دائرة الضوء عليه، كما فعل المواجهة السابقة حينما تكلم عن حسم معتوق، وقال بيتزي الفريق يمتلك لاعبين جيدين في جميع الخطوط وهم لاعبين جيدين منهم بالتأكيد من سيلعب في نسخة كأس العالم المقبلة.

شخصياً مباراة قطر واحدة من المواجهات وليس إلا، ونحن الآن نسير بشكل جيد خلال المباراة، وأختبر.

حول تعمد سالم الدوسري الحصول على بطاقة صفراء ثانية له في البطولة في مباراة لبنان والغياب في مباراة قطر، بيتزي أشار إلى أن لم ينتبه لذلك، ولا توجد أزمة في الفريق لغيابه وكل اللاعبين جاهزون عندما يحين دورهم بالتأكيد هم متواجدين والجميع على قلب رجل واحد، ولا توجد أي ازمة بدنية للاعب.