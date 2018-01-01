بيتزي: قائمة السعودية هي الأفضل وسنخوض بطولة مشرفة

الأرجنتيني متفائل بشأن مصير الأخضر في كأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، عن رضاه عن معسكرات الإعداد لكأس آسيا، التي خاضها الأخضر، مؤكدًا أن طموح الجميع تقديم بطولة مشرفة، تليق بتاريخ السعودية.

وانطلق معسكر الإعداد الأخير للأخضر أول أمس السبت، حيث وصلت البعثة إلى مدينة دبي، استعدادًا للبطولة الآسيوية التي تنطلق في الخامس من يناير المقبل.

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بيتزي قال، في فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن راضون جدًا عن مراحل إعداد المنتخب، استطعنا خلالها تحقيق أهدافنا واستكمال أهداف المعسكرات الماضية، ووصلنا لهذا المعسكر تمامًا كما كنا ننوي الوصول له".

وأضاف: "نقوم بتقييم بشكل أساسي أداء كل لاعب مع ناديه، وندرس الإمكانيات التي يمكن أن يقدمونها لنا في كل مركز بالملعب، وأيضًا نضع في الاعتبار عند الاختيار ما إذا كان اللاعب قد انضم لنا في معسكرات سابقة ويعرف طريقة عمل الجهاز الفني، ومن جانبنا يجب أن نكون على دراية تامة بخبراتهم ونقاط القوة لديهم، لنرتكز عليها في مثل هذه البطولات، لذلك قمنا باستدعاء ثلاثة لاعبين جدد في المعسكر الحالي واستبعاد بعض عناصر المعسكر الماضي.

"أعتقد أن القائمة الحالية هي الأفضل من حيث تكامل وتوازن عناصر، والتي ستسمح لنا بأن يكون لدينا خطط تكتيكية متنوعة، لأن المجموعة الحالية في أفضل مستوياتها من الناحية البدنية أو الفنية".

واختتم: "رسالتي أن يستمتعوا بهذه البطولة، وعلينا أن نعلم أنها محفل كروي، وأن المنتخب السعودي يستحق المشاركة فيها، وكجهاز فني لدينا طموح كبير ورغبة في لعب بطولة جيدة للغاية، ووفقًا لمعسكرات الإعداد التي خضناها نطمح للظهور بشكل مشرف في كأس آسيا".

"نحن راضون جدًا عن مراحل إعداد المنتخب، وهذه القائمة هي الأفضل من حيث تكامل وتوازن عناصرها".

ـ مدرب المنتخب خوان أنطونيو بيتزي يتحدث قبل بدء #كأس_آسيا2019 ويوجه هذه الرسالة 👇🏻https://t.co/louej9fEdh pic.twitter.com/tvHQe3BgsJ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن الإمارات تستضيف البطولة في الفترة من الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

وتستهل السعودية مشوارها بملاقاة كوريا الشمالية في الثامن من يناير ثم لبنان في يوم 12 ثم قطر في 17 من الشهر نفسه.