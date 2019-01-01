بيتزي: خسرنا من أخطاء فردية رغم سيطرتنا على اللقاء

مدرب المنتخب السعودي يتحدث عن أسباب الخسارة من قطر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أن فريقه سيطر على مباراته أمام قطر، ولكن الأخطاء الفردية نتج عنها هدفين في مرمى الأخضر.

المنتخب السعودي خسر من نظيره القطري بهدفين دون رد، في الجولة الختامية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

بيتزي قال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة قطر: "هدفنا كنا الفوز، ولكن خط الدفاع لم يكن في وضع جيد، بالوقت الذي تميز به خط هجوم قطر".

المدرب الأرجنتيني تابع: "نحترم جميع منافسينا ويجب علينا التعلم من الأخطاء، ومن الآن بدأنا التفكير في مباراة اليابان".

جماهير @GoalAR قاموا باختيار المعز علي لاعب العنابي كأفضل لاعب في مباراة منتخب قطر والسعودية👏



أرقام رائعة من هداف بطولة #كأس_آسيا2019. 👇 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ZJRTRulgG3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

مدرب السعودية أردف: "من شاركوا اليوم ولم يشاركوا في المباراتين المقبلتين، قدموا أداء جيد مثل يحيى الشهري وحمدان الشمراني".

واختتم أنطونيو بيتزي تصريحاته قائلًا: "مشاركة الصيعري جاء استغلالًا لمهارة هتان وفهد المولد على الأطراف، وذلك بوضع مهاجم داخل منطقة الجزاء يستطيع إنهاء الهجمات بشكل جيد".

الأخضر السعودي سيواجه نظيره الياباني في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم آسيا، المقامة في الإمارات.