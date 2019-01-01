بيتزي : أشعر بالرضا على أداء المنتخب السعودي في كأس آسيا

بيتزي أكد رضاه عن ما قدمه الأخضر السعودي خلال بطولتي كأس العالم وكذلك البطولة القارية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم روسيا 2018، وكأس آسيا 2019 عن العديد من الكواليس الخاصة به خلال الفترة الحالية.

بيتزي في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" أكد رضاه عن ما قدمه الأخضر السعودي خلال بطولتي كأس العالم وكذلك البطولة القارية.

المنتخب السعودي كان قد خرج من منافسات كأس آسيا عقب الخسارة أمام المنتخب الياباني بهدف نظيف في دور الستة عشر.

بيتزي قال أن جميع اللاعبين قدموا أداء جيد تحت قيادته، وقيم هذه التجربة الناجحة لما لمسه من ردود أفعال إيجابيه سواء للمسؤولين أو الجماهير.

مستوى اللاعبين ومقتنع بردود أفعال الجماهير والمسؤولين في الاتحاد، خرجنا من دور الـ16 في كأس آسيا أمام اليابان ولكننا راضون تماما على التطور الفني الذي حدث داخل المنتخب بغض النظر عن النتائج، ولكن لم يحالفنا الحظ بالتأهل إلى الأدوار التالية.

وبالتحول للحديث عن الفترة المقبلة، قال بيتزي أنهم ينتظرون الرد من الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاستمرار في العمل معهم أو انتهاء العلاقة.

سؤال يبدو صعبًا بعض الشيء 👌



من هو أفضل محترف مر على الدوري السعودي عبر تاريخه؟ 🙄 pic.twitter.com/6qIuCx127y — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 31, 2019

ورد المدير الفني السابق لمنتخب تشيلي على اتهامه بعدم الاعتماد على مهاجم صريح والاكتفاء بفهد المولد وهتان باهبري، وقال : فهد المولد وهتان باهبري يسجلون وأعتقد أنه دائما وأبدا أن أصعب خانة في الفريق هي رأس الحربة أو المهاجم.

وفي نهاية تصريحاته نفى بيتزي وجود أي تدخلات من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أي ناحية سواء من ناحية اختيار الجهاز الفني، أو اللاعبين، مؤكداً أن وجد تعاوناً كبيراً في هذا الإطار.