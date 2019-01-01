النتائج المباشرة
الانتقالات

كراوتش: تشيلسي في حاجة لأمثال صلاح وكين

التعليقات()
image
بيتر كراوتش يؤكد أن أزمة تشيلسي حلها في مهاجم قادر على تسجيل 30 هدفًا في الموسم الواحد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

طالب بيتر كراوتش نجم فريق ليفربول السابق نادي تشيلسي بإعادة الاسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا لصفوف الفريق من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن اللاعب الاسباني يملك كل الحلول لمشاكل الهجوم في نادي تشيلسي.

وقال كراوتش: "تشيلسي سجل العدد الأقل من الأهداف بين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، 38 هدف من 21 مباراة ليس بالرقم الكافي من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مهما كان دفاعك جيدًا".

اختيارات المحررين

حوار جول - لاعب أياكس السابق: صلاح يشبه رونالدو وميسي ونستطيع إقصاء ريال مدريد من الأبطال

وأضاف: "الفريق في حاجة للحصول على خدمات لاعب يستطيع تسجيل 30 هدف في الموسم مثل محمد صلاح وهاري كين وكون أجويرو".

وأكمل: "كان لديهم دييجو كوستا، وجوده كان ليحول هجوم الفريق بشكل تام، إذا كان الأمر يعود لي لكنت قد كسرت كل الأرقام الممكنة من أجل اعادته للفريق".

صلاح ونيمار وميسي ضمن أغلى 10 نجوم بالعالم ورونالدو خارج القائمة

واختتم: "يمكن لتشيلسي أن يحصل على خدمات بنزيما أو هيجواين، لكن سيبقى دييجو كوستا هو اللاعب المناسب للفريق".

 

 

الموضوع التالي:
رسميًا - مروان دا كوستا ينضم إلى اتحاد جدة
الموضوع التالي:
خاص - ذياب: لقاء الإمارات والبحرين صعب والسومة سيكون الأفضل في البطولة
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد يتجاوز ريدينج بسهولة ويمر لدور الـ 32 بكأس الاتحاد
الموضوع التالي:
لاعب ريو فاييكانو يسجل أسرع هدف في الليجا بالموسم الجاري
الموضوع التالي:
ماتا ولوكاكو يلمعان بأرقام مميزة في كأس الاتحاد
إغلاق