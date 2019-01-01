كراوتش: تشيلسي في حاجة لأمثال صلاح وكين

بيتر كراوتش يؤكد أن أزمة تشيلسي حلها في مهاجم قادر على تسجيل 30 هدفًا في الموسم الواحد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب بيتر كراوتش نجم فريق ليفربول السابق نادي تشيلسي بإعادة الاسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا لصفوف الفريق من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن اللاعب الاسباني يملك كل الحلول لمشاكل الهجوم في نادي تشيلسي.

وقال كراوتش: "تشيلسي سجل العدد الأقل من الأهداف بين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، 38 هدف من 21 مباراة ليس بالرقم الكافي من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مهما كان دفاعك جيدًا".

حوار جول - لاعب أياكس السابق: صلاح يشبه رونالدو وميسي ونستطيع إقصاء ريال مدريد من الأبطال

وأضاف: "الفريق في حاجة للحصول على خدمات لاعب يستطيع تسجيل 30 هدف في الموسم مثل محمد صلاح وهاري كين وكون أجويرو".

وأكمل: "كان لديهم دييجو كوستا، وجوده كان ليحول هجوم الفريق بشكل تام، إذا كان الأمر يعود لي لكنت قد كسرت كل الأرقام الممكنة من أجل اعادته للفريق".

صلاح ونيمار وميسي ضمن أغلى 10 نجوم بالعالم ورونالدو خارج القائمة

واختتم: "يمكن لتشيلسي أن يحصل على خدمات بنزيما أو هيجواين، لكن سيبقى دييجو كوستا هو اللاعب المناسب للفريق".