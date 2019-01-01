بيتر تشيك يؤكد اعتزاله بعد نهائي اليوروباليج

حارس مرمى آرسنال الحالي وتشيلسي السابق يعلن اعتزاله اللعب رسميًا عقب نهائي الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد الحارس التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى نادي آرسنال اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي عقب المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وكان آرسنال قد تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على فالنسيا مساء أمس الخميس في مباراة الإياب بأربعة أهداف لهدفين.

وسيواجه آرسنال مواطنه وابن مدينته تشيلسي في المباراة النهائية لليوروباليج، بعدما تجاوز البلوز أينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الآخر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وكان بيتر تشيك قد أعلن من قبل أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، ولكنه ترك الأمر معلقًا حين سؤل عنه في مرات أخرى.

وحسم تشيك الأمور نهائيًا أمس عقب مواجهة نصف نهائي الدوري الأوروبي، مؤكدًا أنه سيسدل الستار على مسيرته الكروية بانتهاء الموسم.

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يذكر أن بيتر تشيك كان قد لعب في صفوف تشيلسي قبل أن ينتقل إلى آرسنال عام 2015 مع ظهور تيبو كورتوا كحارس أساسي للبلوز.