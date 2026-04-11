بيتر بوس يكشف: "تلقى اتصالاً من كومان بشأن لاعب محدد في آيندهوفن"

اتصل رونالد كومان خلال فترة التوقف الدولي الماضية ببيتر بوس بشأن حالة جوي فيرمان، وذلك بحسب ما قاله مدرب آيندهوفن خلال اللحظة الإعلامية عقب نهاية المباراة أمام سبارتا (0-2).

مساء السبت، تمكن آيندهوفن من تحقيق فوز مقنع في ملعب «هيت كاستيل». وسجل ريكاردو بيبي وإسماعيل صيباري هدفي بطل هولندا المتوج حديثًا.

لم يكن فيرمان حاضرًا في روتردام مساء السبت. فلم يكن لاعب الوسط في كامل جاهزيته لمباراة سبارتا، لكن بعد اللقاء دار الحديث مع ذلك حول ابن فولندام.

وخلال المؤتمر الصحفي، سُئل بوس عن غياب تلميذه عن منتخب «الطواحين». وقال: «فيرمان انتهى تمامًا من هذا النقاش، لذا لن أخوضه هنا أيضًا»، مستهلًا حديثه.

وأضاف المدرب القادم من آبلدورن: «لكن هذا صحيح. كومان (المدرب الوطني، المحرر) اتصل بي بشأن الأمر. والأمر يعود للمدرب الوطني نفسه إن كان يريد الإفصاح عن مضمون ذلك الحديث».

وتابع بوس مختتمًا الموضوع: «جوي ورونالد يعرفان كيف أفكر في الأمر. أرى أنه يمتلك بالتأكيد مستوى المنتخب الهولندي».



