بيتروس يرفض الانضمام لضمك بعد 3 أيام من موافقته

اللاعب البرازيلي يرفض الرحيل عن النصر؟

رفض البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب وسط نادي النصر، الانتقال إلى صفوف نادي ضمك، لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالرغم من موافقته بشكل مبدئي على اللعب لصفوفه، قبل أن يتراجع في قراره.

النصر قام بتسجيل الكوري الجنوبي كيم سو في قائمته المحلية بدلًا من بيتروس، بعد أن تم التعاقد مع لاعب الوسط علي الحسن من صفوف نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تواجد الثنائي عبد المجيد الصليهم وعبد الله الخيبري.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن نادي ضمك أبدى رغبته في ضم بيتروس، وسط موافقة من نادي النصر، حيث تم الاتفاق على أن راتبه سيكون مناصفة بين الناديين.

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وبالفعل وافق اللاعب على الانضمام لصفوف نادي ضمك لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعد الاطلاع على كافة الشروط، ولكن بعد 3 أيام من موافقته، رفض بيتروس الانضمام إلى ضمك.

وكان نادي النصر قد تواصل مع العديد من الأندية من أجل شراء المدة المتبقية من عقد بيتروس، حيث عرض مسؤولية تحمل الرواتب فقط دون مقابل مادي للنادي العاصمي.

راتب بيتروس العالي كان سببًا لعدم قبول الأندية الحصول على خدماته، حيث كان من بينها نادي القادسية، خاصة وأن راتبه سيحسم من المخصص المالي السنوي المقدم للأندية من جانب وزارة الرياضة.

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وتضم قائمة نادي النصر حاليًا 7 لاعبين أجانب وهم: "الأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي مايكون بيريرا، النيجيري أحمد موسى، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والمغربيان نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله".

بيتروس يشترط الحصول على مبلغ 6 ملايين دولار، تتمثل في رواتبه لمدة موسمين، وذلك من أجل التوقيع على مخالصة مالية مع نادي النصر.