الرد الرسمي لم يتأخر.. بيب جوارديولا يحسم جدل تدريبه منتخب أمريكا

ماذا قال وكيل جوارديولا؟..
رد جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال الإسباني بيب جوارديولا، على أنباء تولي المدير الفني السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القادمة.
صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية كشفت في الساعات الماضية، عن اهتمام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بالتعاقد مع جوارديولا؛ ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي اقترب من تولي القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
مانشستر يونايتد تحرك بالفعل للتعاقد مع بوتشيتينو؛ حيث توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي، بعد إقالة الإنجليزي مايكل كاريك من منصبه يوم الخميس.
* وكيل جوارديولا يحسم الجدل
وفي هذا السياق.. نفى أوروبيتج في تصريحات لموقع "winwin"، مساء اليوم الخميس، إمكانية تولي جوارديولا قيادة منتخب أمريكا الأول لكرة القدم أو أي فريق آخر، في الفترة الحالية.
وأعلن أوروبيتج تمسك المدير الفني الإسباني بموقفه؛ وهو الحصول على "راحة" حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، قبل العودة للتفكير في مستقبله التدريبي مجددًا.
ورحل جوارديولا عن فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ليقرر الابتعاد عن مقاعد البدلاء، والتركيز على حياته الشخصية والعائلية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اهتمامًا سابقًا أيضًا بالتعاقد مع جوارديولا، لقيادة المنتخب الوطني الأول؛ وتحديدًا بعد نهائيات كأس العالم 2022، التي استضافتها دولة قطر على أراضيها.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".