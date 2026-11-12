الرد الرسمي لم يتأخر.. بيب جوارديولا يحسم جدل تدريبه منتخب أمريكا

مشاركة تابع GOAL على جوجل

ماذا قال وكيل جوارديولا؟..

إعلان

رد جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال الإسباني بيب جوارديولا، على أنباء تولي المدير الفني السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القادمة.

صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية كشفت في الساعات الماضية، عن اهتمام الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بالتعاقد مع جوارديولا؛ ليكون أحد أبرز المرشحين لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي اقترب من تولي القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد تحرك بالفعل للتعاقد مع بوتشيتينو؛ حيث توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي، بعد إقالة الإنجليزي مايكل كاريك من منصبه يوم الخميس.

* وكيل جوارديولا يحسم الجدل

وفي هذا السياق.. نفى أوروبيتج في تصريحات لموقع "winwin"، مساء اليوم الخميس، إمكانية تولي جوارديولا قيادة منتخب أمريكا الأول لكرة القدم أو أي فريق آخر، في الفترة الحالية.

إعلان إعلان

وأعلن أوروبيتج تمسك المدير الفني الإسباني بموقفه؛ وهو الحصول على "راحة" حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، قبل العودة للتفكير في مستقبله التدريبي مجددًا.

ورحل جوارديولا عن فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ليقرر الابتعاد عن مقاعد البدلاء، والتركيز على حياته الشخصية والعائلية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت اهتمامًا سابقًا أيضًا بالتعاقد مع جوارديولا، لقيادة المنتخب الوطني الأول؛ وتحديدًا بعد نهائيات كأس العالم 2022، التي استضافتها دولة قطر على أراضيها.