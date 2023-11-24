بيب جوارديولا متهم بدعم التمرد على نظام الحكم في إسبانيا!

المدرب الإسباني يثير الجدل في مناح أخرى..

ظهر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في تقرير للحرس المدني الإسباني يتعلق بتطبيق "تسونامي الديمقراطي" الذي يخبر المواطنين في إقليم كتالونيا بتنسيق أماكن الاحتجاجات ضد الحكومة الإسبانية.

الأمر الآن يوجد بين أيدي المحكمة الوطنية التي تتهم الداعين لهذه الحركة والناشطين بهذا التطبيق بالإرهاب.

وفقًا لجريدة Vozpopuli الإسبانية، يشير التقرير إلى روابط تجمع المدير الفني بمنصة التطبيق، التي تعاون معها في مقطع فيديو "يشجع سكان كتالونيا على التمرد ضد الدولة".

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يقوم القاضي جارسيا كاستيلون بالتحقيق في ربط حراك "تسونامي الديمقراطي" في كتالونيا بتهمة الإرهاب.

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ويذكر في التقرير المذكور أن الحملة بدأت بـ "طرح إعلامي قوي روجت لها أعلى السلطات السياسية والقطاعات المدنية المؤيدة للاستقلال".

هذه القطاعات تشمل جوارديولا نفسه، الذي "لم يتردد في وضع صوته تحت تصرف تسونامي الديمقراطي من قبل الانضمام إلى مطالبها وتشجيع السكان الكتالونيين على التمرد ضد حكم القانون" وفقًا للتقرير

كما يسلط التقرير الضوء أيضا على أن حضور جوارديولا "في الأحداث المؤيدة لحق تقرير المصير والانفصال عن الدولة الإسبانية يتزايد، كونه حتى الآن أحد أبرز وجوه عملية الاستقلال على المستوى الدولي".