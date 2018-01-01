جوارديولا عن الخسارة من كريستال بالاس: يدعونني بالعبقري عندما نحقق الانتصارات

بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي غاضبًا من طريقة تناول الأمور بعد خسارته أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن غضبه من طريقة التعامل مع الأمور بعد خسارة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الاسباني وأكد خلالها أنه لا يمكن أن يتم إطلاق لقب عبقري عليه لتحقيق الانتصار في مباراة ثم يقال عنه أنه غير جيد بما فيه الكفاية.

وقال جوارديولا: "عندما نحقق الانتصارات في مانشستر سيتي يدعونني بالعبقري، لكن عندما يتعرض الفريق للخسارة وقتها يقولون عني أنني لست جيد بما فيه الكفاية".

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وأضاف: "لا أعلم ما الذي كان سيحدث لو أشركت كيفين دي بروينه وسيرجيو أجويرو منذ البداية، فدي بروينه كان مصابًا، وشعر بمشكلة بالأمس".

وأكمل: "جون ستونز لعب بشكل جيد أمام ليستر سيتي في مركز غير مألوف بالنسبة له، لذا أردت أن أمنحه خيار جديد، أنا أعجب وأحب أن أمنح هؤلاء الذين يحاولون التأقلم على مراكز جديدة حقوقهم".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.