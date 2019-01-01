جوارديولا: لهذا السبب أبعدت فيل فودين عن مباراة الكأس

جوارديولا يؤكد أنه فضل الدفع بديفيد سيلفا على حساب فيل فودين بسبب حاجة الاسباني للدقائق بعد الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بالفوز الضخم الذي حققه فريقه على نظيره بروتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا وأكد خلالها أن فريقه عمل بشكل رائع، وتحدث خلالها عن أسباب ابعاد فيل فودين عن التشكيلة الأساسية رغم سهولة اللقاء.

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وقال جوارديولا: "ديفيد سيلفا كان في حاجة للدقائق لأنه في آخر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كان غائبًا بسبب الإصابة مثله مثل دي بروينه".

وأضاف: "هذا هو سبب قراري، لكن بعد 10 أو 15 دقيقة من الشوط الثاني كان ذلك كافيًا بالنسبة لي ودفعت بفيل فودين في المباراة".

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وأكمل: "لقد أخذنا المباراة على محمل الجد، هذا أمر هام للغاية في مثل تلك المباريات، سجلنا هدفنا الأول سريعًا واستمرينا في التسجيل".

واختتم تصريحاته: "أردنا أن نذهب لمباراة العودة ونحن لدينا الأفضلية الأكبر على الاطلاق، في تلك المباراة سأدفع بالعديد من النجوم الشباب، وسينال الفريق الأول راحة للبطولات الأخرى".