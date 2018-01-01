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دوري أبطال أوروبا

جوارديولا: أعتبر الصعود من دور المجموعات نجاحًا

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بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يعتبر وصول فريقه للأدوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا نجاحًا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة لتجاوز دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب بعد تحقيق فريقه للفوز على هوفنهايم الألماني في لقاء الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

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وقال بيب: "جودة نجوم كرة القدم في أوروبا تعني أن الجميع لديه فرقًا رائعة، لكننا شاهدنا فرقًا كبيرة تخرج من دوري الأبطال".

وأضاف: "رأيتم ميلان، هم فريق استثنائي، لكنهم غادروا دوري أبطال أوروبا وسيلعبون في الدوري الأوروبي لبقية الموسم، العديد من الفرق الجيدة ستلعب في الدوري الأوروبي".

وأكمل: "إذا ما أغفلت أمرًا ما في يوم ستجد نفسك في الدوري الأوروبي، أنا ممتن للغاية أننا كمانشستر سيتي لا نزال في دوري أبطال أوروبا".

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واختتم تصريحاته: "بالنسبة لي المرور من دور المجموعات مع مانشستر سيتي أعتبره نجاحًا مذهلًا في ظل كل ما يحدث ويدور حولنا في أوروبا".

 

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