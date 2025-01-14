توبيخ أم مواساة؟ .. انفعال كبير من بيب جوارديولا على نجم مانشستر سيتي عقب لقاء برينتفورد وحديث مختلف تمامًا عنه في المؤتمر الصحفي

المدرب الإسباني كشف كواليس حواره مع نجم السيتي عقب التعادل أمام برينتفورد..

اعتدنا على مشاهد بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي، مع لاعبيه عقب نهاية كل مباراة على أرض الملعب، هذه المرة اللقطة جمعت المدرب الإسباني بحارس مرماه ستيفان أورتيجا.

أورتيجا استقبلت شباكه هدفين في الدقيقتين 82 و2+90 خلال مواجهة الأمس أمام برينتفورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، بعدما كان السيتي قد سجل هدفيه في الدقيقتين 66 و78، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب انتهاء المباراة، التقطت الكاميرات بيب وهو يتحدث بانفعال كبير مع أورتيجا؛ تارةً يبدو وكأنه يوبخه وتارةً أخرى يحتضنه ويواسيه.

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لكن يبدو أن الصورة كانت خادعة، فوفقًا لحديثه في المؤتمر الصحفي .. كان بيب منفعلًا لرفضه حالة الحزن التي سيطرت على حارسه، إذ قال: "قلت لأورتيجا إنه لعب بشكل جيد طوال المباراة سواء رد فعله على الكرات أو تمريراته، كم أنا سعيد وراضٍ بما قدمه، هو وجفارديول تحديدًا".

يذكر أن تعادل ليلة أمس رفع رصيد سيتي للنقطة 35 محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب، فيما يحل برينتفورد في المركز العاشر بـ28 نقطة.