جوارديولا: من المستحيل منافسة ريال مدريد وبرشلونة بسوق الانتقالات

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن التفوق على فريقه الأسبق برشلونة في صفقة فرينكي دي يونج لاعب أياكس الهولندي كان أمرًا مستحيلًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة منافسة كل من ريال مدريد وبرشلونة في أي صفقة خلال سوق الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب وأكد خلالها أن الأسعار في سوق الانتقالات والرواتب ترتفع بشكل مستمر وملحوظ.

بعد خطف دي يونج - باريس سان جيرمان يجهز خطة الانتقام من برشلونة

وقال جوارديولا: "سوق الانتقالات والرواتب ترتفع بشكل كبير للغاية، بعد انتقال نيمار لباريس سان جيرمان كل شيء ارتفع بشكل مذهل ولسوء الحظ مثل تلك الأمور تجعلنا نصرف الكثير من الأموال لنغير متوسط أعمار الفريق، علينا أن نكون أسرع وأكثر ذكاءً في الشراء".

وأضاف: "يجب علينا أن نتكيف مع الظروف الحالية، الأمر سيكون صعب للغاية أن نشتري نجوم الصف الأول بأسعار جيدة، يكاد يكون مستحيل، وعلينا أن نضع ثقتنا في هؤلاء الصغار وفيما سيكونون عليه في المستقبل".

رونالدو: تعرضت لمؤامرة في إنتر وهذا غير موجود في إسبانيا

وأكمل: "لقد قلت ذلك عدة مرات، من المستحيل منافسة برشلونة وريال مدريد في سوق الانتقالات، لديهم بريق خاص ودوري كبير وهما ناديين مذهلين".

واختتم بالحديث عن مستقبل ديفيد سيلفا: "الأمر في النهاية يعتمد عليه، بالطبع بالنسبة لي أحب تواجد لاعب مثله في فريقي، من الصعب للغاية أن تجد أمثاله في الوقت الحالي".