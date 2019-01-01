ماروتا: لا نتفاوض إلا مع إيكاردي وأسباب سحب الشارة لا تناقش علنًا

بيبي ماروتا المدير التنفيذي للقطاع الرياضي بنادي إنتر يؤكد أنه سيقوم بما هو لازم من أجل تمديد تعاقد اللاعب ماورو إيكاردي ويفتح النار على واندا نارا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شدد بيبي ماروتا المدير التنفيذي للقطاع الرياضي في إنتر الإيطالي على أهمية القرار الأخير الذي اتخذه بحسب شارة القيادة من اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

جاء هذا في تصريحات هاتفية أدلى بها ماروتا للبرنامج التلفزيوني "تيكي تاكا" التي كانت واندا نارا زوجة اللاعب ضيفة عليه في حلقة الأمس الأحد.

وقال ماروتا: "عندما تدير نادي كبير مثل هذا يجب أن نضع بعض المبادئ، كما هو الحال في العائلات تجد الكبار أحيانًا يأخذون بعض القرارات على مضض".

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وأضاف قائلًا: "ماورو إيكاردي عمره 25 عامًا فقط ولديه الكثير من الوقت ليتطور ولينضج ويصبح لاعبًا ذو خبرة كبيرة في المستقبل".

وأكمل: "أريد فقط أن أطمئن واندا وأخبرها أن قرار تجريده من شارة القيادة جاء لأجل صالح ماورو والفريق والجماهير، لقد كان القرار الصحيح وقتها لأسباب لا يجوز الحديث عنها علنًا".

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واختتم تصريحاته: "سنتحدث مع واندا في وقت قريب للغاية، لقد اتخذت عهدًا بتجديد تعاقد إيكاردي، سنقدم عرضًا ولهم الحرية في قبوله أو رفضه، لكن بدون أن أكون أسلب أي شيء من واندا، إيكاردي هو الشخص الوحيد الذي نتفاوض معه".