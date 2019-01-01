أرسنال يُجبر موستافي على الرحيل ويستعد لضم بديله

رغم رغبة المدافع الألماني في الاستمرار مع المدفعجية

دخل نادي أرسنال الإنجليزي، في محادثات جدية من أجل رحيل لاعبه الألماني شكودران موستافي هذا الصيف.

مدافع النادي اللندني تعرض لهجوم عنيف من جماهير الفريق في الفترة الأخيرة، نظراً للأخطاء المستمرة والمكلفة للمدفعجية.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكدت تلقي أرسنال العديد من العروض للتعاقد مع المدافع الألماني.

ورغم رغبة اللاعب القوية في البقاء وإثبات نفسه، إلا أن إدارة النادي أخبرتهم في رحيله على سبيل الإعارة أو البيع.

ووفقاً لبعض التقارير الفرنسية والإيطالية، فهناك اهتمام كبير بضم موستافي من روما وكذلك موناكو.

وعلى جانب آخر عقد إيدو جاسبار المدير التقني لأرسنال، اجتماعاً مع لوران كوسيلني مدافع الفريق، من أجل حل أزمته الحالية.

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ومن المتوقع رحيل صاحب الـ33 عاماً، قبل نهاية عام على عقده، وسط اهتمام من أندية رين ونيس ومارسيليا.

ويطمح المدفعجية في الأيام القليلة في سوق الانتقالات، للإعلان عن صفقة الإيفواري نيكولاس بيبي، وضم ظهير سيلتك كيران تيرني، مع ضم قلب دفاع جديد لتعويض الرحيل المتوقع لكوسيلني وموستافي.