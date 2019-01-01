ماذا قال أوناي إيمري بعد التعاقد مع نيكولاس بيبي؟

الصفقة كلفت المدفعجية مبلغ 72 مليون جنيه إسترليني

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن سعادته بتعاقد المدفعجية مع الجناح الفرنسي نيكولاس بيبي لاعب ليل.

أرسنال أنهى صفقة بيبي وأعلن عنها بشكل رسمي اليوم الخميس، حيث بلغت قيمتها 72 مليون جنيه إسترليني.

وقال إيمري عن ضم الإيفواري:"هو لاعب مصنف على مستوى عالي جداً، جناح يمتلك موهبة كبيرة والعديد من الأندية حاولت ضمه".

Nicolas Pepe has today become our club-record signing!



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ — (@Arsenal) August 1, 2019

وأضاف:"التعاقد مع جناح ممتاز كانت من أهم الخطوات التي سعينا لها منذ بداية السوق وسعيد جداً بانضمامه لنا".

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وتابع الإسباني:"سيضيف المزيد من السرعة والقوة والإبداع لهجومنا وكذلك العديد من الأهداف".

يذكر أن بيبي الذي سيرتدي القميص رقم 19 مع أرسنال، نجح في تسجيل 23 هدف بقميص ليل الموسم الماضي.