بيبي: الابتعاد عن الأخطاء الساذجة مفتاح نجاح أرسنال

موسم متوسط لصاحب الثمانين مليون يورو حتى الآن

أكد نيكولاس بيبي، مهاجم أرسنال، أن التركيز حالياً على حصد النقاط والتحسن في المجمل، مشدداً على أهمية الابتعاد عن الأخطاء الساذجة.

ويحتل الفريق المركز العاشر حالياً بعد البداية المتعثرة للموسم، وبيبي نفسه سجل فقط ثلاثة أهداف منذ انتقاله الصيف الماضي مقابل قرابة 80 مليون يورو.

وقال الإيفواري مع "سكاي": "الأمر صعب أن نعود للمنافسة، ولكن ليس مستحيلاً، نركز على الفوز على شيفيلد، وفي المجمل أن نبتعد عن التفريط في النقاط وارتكاب الأخطاء الساذجة".

وأضاف: "في الذهاب أضعت فرصة سهلة أمام نفس الفريق، ولكن سجلت فرصاً أخرى، فكرت في الأمر كثيراً منذ ذلك الحين، ولكن تخطيته، الجميع يضيع الكرات، أعرف أن الأهداف ستأتي".

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وواصل بيبي: "المستوى الذي قدمته حتى الآن مقبول، ولكن أريد المزيد، يجب أن أقدم المزيد حقيقة، أريد التحسن بالنصف الثاني من الموسم، كانت أصعب الفترات لي عندما مر الفريق بفترة صعبة ولم يكن يفوز".

وأتبع: "عملنا معاً كفريق وفزنا على وست هام الشهر الماضي، كانت لحظة مهمة لنا وللجمهور، المدرب أكد على أهمية أن ندافع كفريق واحد، ونقطع الكرات في بداية الهجمات للخصم".

وختم: "أرتيتا أظهر ثقة كبيرة في إمكانياتي وقدراتي، يريدني أن أتحسن في مواقف الواحد على واحد، وأعطي المزيد من العرضيات وأسجل وأمرر تمريرات حاسمة أكثر".

ويستضيف أرسنال شيفيلد يونايتد لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم، السبت، على ملعب "الإمارات".