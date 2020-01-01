بيان رسمي - كاف ردًا على عملية الاختلاس: يريدون تعطيل الإصلاحات

الاتحاد الإفريقي يهدد بمقاضاة مروجي الشائعات

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، للرد على التقارير المنتشرة حول وجود عملية اختلاس في مالية الاتحاد، مؤكدًا أنه سيتم مقاضاة من يروج الشائعات حول مسؤوليه.

كانت تقارير صحفية قد انتشرت بقوة خلال الساعات الماضية حول وجود 24 مليون دولار من ميزانية الاتحاد الإفريقي غير معروف جهة صرفها، وهو ما وضع رئيس كاف الملغاشي أحمد أحمد، وعضوي الاتحاد المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، محل اتهامات. (طالع التفاصيل)

وقال الاتحاد الإفريقي، في بيانه: "الإصلاحات الهيكلية للكاف سوف تستمر على الرغم من محاولات تعطيل هذه العملية عن طريق الصحافة، واللجنة التنفيذية للاتحاد تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع مؤلفي الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، والتي جرى تداولها في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأضاف: "اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافقت على عملية التدقيق العام في الحسابات بتاريخ 11 أبريل 2019، وهي اللجنة التي طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر من أجل الإصلاحات، وجرى اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء الشراكة لمدة 6 أشهر مع الفيفا، وتتعلق هذه التدابير بالحوكمة والإدارة اليومية لشؤون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي سوف نستمر في هذا الطريق للإصلاح وإيصال الاتحاد إلى أفضل المعايير الدولية".

بينا كاف اختتم: "اللجنة التنفيذية حددت تاريخ 14 فبراير 2020 لإقرار خارطة الطريق 2020-2021 التي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة، وسوف يسمح التواصل المنتظم والشفاف لجميع المراقبين وعشاق كرة القدم الإفريقية بالحكم على التقدم المحرز".

يذكر أن أحمد أحمد كان قد تم القبض عليه من قبل في عام 2019 بفرنسا، لاتهامه بالفساد وتسهيل بعض الصفقات بالكاف مقابل الحصول على أموال، قبل أن يُطلق سراحه بعدها.