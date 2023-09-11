بيان رسمي .. فندق رونالدو يحسم الجدل ويكشف حقيقة استضافته لضحايا زلزال المغرب

الدوري السعودي عاش فترة انتقالات تاريخية في صيف 2023

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حسم فندق Pestana CR7 الخاص بنجم النصر كريستيانو رونالدو الجدل المثار في الساعات الأخيرة حول استضافته لضحايا الزلزال الذي حدث في المغرب وأحدث الكثير من الخسائر البشرية والمادية.

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صحيفة ماركا الإسبانية كانت قد أفادت أن الفندق الموجود في مدينة مراكش والمملوك للنجم البرتغالي فتح أبوابه لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب فجر السبت الماضي، لكن إدارة الفندق نفت ذلك الأمر تمامًا عبر بيان رسمي حمل تصريحات لمدير الفندق.

وقال مدير الفندق في هذا البيان "لقد تلقينا عديد الطلبات لاستضافة المتضررين لأن المبنى لم يتأثر بالزلزال، ولقد جاء إلينا كم كبير من الأشخاص، لكن الفندق لا يستضيف اللاجئين".

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أضاف، كما نقلت صحيفة العين الإماراتية، "من الممكن أن يكون أحد الأشخاص قد شاهد مجموعة من الناس بلا مأوى خارج الفندق، أو أحدهم يجلس في منطقة استقبال الفندق، ولكن هذا هو ردنا الرسمي".

يُشار إلى أن صاحب الـ38 عامًا وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 يتقاضى بموجبه 200 مليون يورو سنويًا.

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