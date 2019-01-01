بيان رسمي - بيراميدز للأهلي: ننتظركم.. لا تتأخروا علينا

استفزازات بيراميدز لمسؤولي الأهلي مسلسل مستمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر نادي بيراميدز برئاسة سالم الشامسي، بيانًا مقتضبًا، موجهًا به رسالة للأهلي بشأن مواجهة الفريقين في كأس مصر المرتقبة.

هذه المباراة، المحدد لها 28 من الشهر الجاري، سببت عديد الأزمات، واضطرت تركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز، لإعلان نقل ملكية النادي إلى الإماراتي الشامسي أول أمس الجمعة، مع تصفية كافة استثماراته بمصر.

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وجاء في بيان بيراميدز: "بانتظاركم يوم 28 في الملعب .. ما تتأخروش علينا".

بانتظاركم في كأس مصر يوم 28 😉🏆🇪🇬 pic.twitter.com/e1nDkDxybd — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

الأهلي كان قد أعلن رفضه لخوض هذه المباراة بعد استبدالها مع مباراة الدوري، مرحبًا بتأجيل لقاء الدوري دون استبدال بمباراة دور الـ16 من الكأس.

بينما أكد بيراميدز إصراره على خوض اللقاء في ظل تأجيله دون أي سبب واضح، ويوافقه اتحاد الكرة في الرأي، حيث تجاهل بيان رفض الأهلي خوض المباراة بدأ التلويح بسحب الرخصة الأفريقية للأحمر، حال الانسحاب من الكأس.