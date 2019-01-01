بيان رسمي - بيراميدز: لا نرغب إلا في حقوقنا المشروعة ومستعدون لمواجهة أي منافس

بيراميدز يرد على قرار الاتحاد المصري ببيان رسمي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز، الذي يمتلكه تركي آل الشيخ، بيانًا رسميًا مرحبًا به بقرار اتحاد الكرة المصري باستبدال مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز ليكون لقاء دور الـ16 بكأس مصر.

الشياطين الحمر كان من المفترض أن يواجهوا بيراميدز في 28 من فبراير الجاري، بالجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، لكن لجنة المسابقات قررت اليوم الثلاثاء، أن يتواجه الفريقان في اليوم نفسه لكن في دور الـ16 بالكأس، على عكس رغبة مسؤولي القلعة الحمراء.

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وجاء في البيان: "تعلن إدارة النادي ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة، حيث تكفل التعديلات الجديدة مبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشي خوض الفريق مباراة الدور الثاني مع الأهلي في الدوري الممتاز قبل خوض الأخير مباراته في الدور الأول مع الزمالك، لضمان ترتيب أكثر عدلًا للمباريات بين ثلاثي القمة المتنافس على اللقب، كما لا تتضمن التعديلات أي أعباء إضافية بزيادة عدد مباريات على أي ناد".

وأضاف: "نؤكد احترامنا الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام بالاستعداد لمواجهة أي منافس في أي وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص".

مجلس بيراميدز اختتم بيانه: "نؤكد أننا لم ولن نرغب إلا في المطالبة بحقوق النادي المشروعة ولن نتوقف عن ذلك".

بيان نادي بيراميدز بشأن تعديلات اتحاد الكرة الأخيرة ⚪🔵📝 pic.twitter.com/IoUrDZBgAt — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ١٢ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن بيراميدز هو من طلب استبدال لقاء الدوري بالكأس، في الوقت الذي أصدر به مجلس الإدارة بيانًا يؤكد خلاله رفض مقترح الأول وإنما يوافق على تأجيل اللقاء.

وهدد نادي آل الشيخ بشكوى الاتحاد المصري إلى الاتحادين الأفريقي والمصري، حال عدم خوض الأهلي كافة مباريات الدور الأول من الدوري قبل مواجهته بالدور الثاني.

ويتبقى للأحمر مباراة واحدة مؤجلة من الدور الأول أمام الزمالك، تحدد لها يوم 30 من مارس المقبل.