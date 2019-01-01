بيان رسمي - الهلال يرد على اتهامه بتأخر رواتب لاعبيه وصرفها لأغراض أخرى

أزمة في القلعة الزرقاء بسبب رواتب اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا، للرد على اتهامه بصرف رواتب لاعبيه المقدمة من الهيئة العامة للرياضة في أغراض أخرى، مما أدخله في مشكلة مع عدد من لاعبيه.

كانت صحيفة "الجزيرة" قد كشفت في تقرير لها عن تأخر ناديي الأهلي والهلال في سداد رواتب اللاعبين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بجانب عدد من الأندية. (طالع التفاصيل)

وزاد رجاء الله السلمي؛ وكيل الهيئة العامة للرياضة، من الشكوك حول مصير الأموال، بعد تصريحاته التي أكد فيها أنه تم تحويل الأموال، وسيتم تقديم تقرير مالي للهيئة من الأندية لمعرفة مدى التزامهم. (طالع التفاصيل)

"إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الرواتب المتأخرة للاعبي كرة القدم بالنادي، تود إدارة النادي التوضيح أنها سبق وأن تلقت من الهيئة العامة للرياضة منذ يناير 2019، وحتى تاريخه دفعتين مخصصتين للرواتب.

"تسلمت الدفعة الأولى بتاريخ 17 مارس 2019، والثانية بتاريخ 8 إبريل 2019، وتم صرفها لسداد رواتب اللاعبين المتأخرة، ولم تصرف في أي أغراض أخرى".

واختتم: "تود إدارة النادي التأكيد على جديتها بالتواصل مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة والشركاء في شركة صلة الرياضية في سبيل وفاء النادي بالتزاماته اتجاه اللاعبين، وأن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".