بيان رسمي - الاتحاد القطري يستاء من رئيس الزمالك ويتخذ الإجراءات القانونية ضده

التشويه والعنصرية شيئان بعيدان كل البعد عن أهداف كرة القدم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، للتعليق على التصريحات التي هاجم بها رئيس نادي الزمالك المصري، قطر واتحاداتها الرياضية، معربًا عن استيائه خروج الأخير عن الهدف الأسمى لكرة القدم ألا وهو توحيد الشعوب.

رئيس القلعة البيضاء كان قد هاجم الدولة القطرية في لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي "فيفا" يفكر في سحب تنظيم كأس العالم قطر 2022 منها، بسبب اتهامات في قضايا فساد ورشاوى.

وجاء في بيان الاتحاد القطري: "لقد أدلى السيد / منصور بتصريحات علنية ذات طابع هجومي تهدف إلى التمييز والتشهير، ولا شك في أنها أيضًا ذات طابع عنصري خطير، كما يبدو أن هذه التصريحات كانت تقصد إهانة الاتحاد القطري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية ولاعبيه، وكذلك تشويه سمعة دولة قطر وقيادتها الرشيدة.

"إن الاتحاد القطري لكرة القدم يرى أنه في سياق الرياضة، وخاصةً لعبة كرة القدم، لا يوجد مجال للتمييز أو التشهير أو العنصرية، حيث يجب أن تجمع كرة القدم بين الناس ولا تُفرقهم، إن الاتحاد القطري لكرة القدم يرفض أي نوع من أنواع التمييز والتشهير والعنصرية، مهما كانت الأسباب.

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وأضاف: "إن الاتحاد القطري لكرة القدم يُدرك واجبه ومسؤوليته نحو مكافحة العنصرية والتمييز، ويعمل ويساهم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكذلك اتحادات كرة القدم القارية الأخرى لمحاربة التمييز والعنصرية، التي لا تزال تؤثر جديًا بشكلٍ مؤسف على كرة القدم، وهذه العنصرية التي يحاربها الاتحاد القطري لكرة القدم قد تجلّت في أوضح صورها في السلوك العدواني والمُشين الذي بدر من السيد / منصور في تصريحاته.

"كما أن الاتحاد القطري لكرة القدم لا يتسامح مطلقاً مع أي شكلٍ من أشكال التمييز أو العنصرية التي تُعد من السلوكيات التي تتعارض مع الروح الرياضية وتتنافى مع المبادئ والقيم المتعارف عليها عالميًا".

واختتم: "وأخيرًا، فإن الاتحاد القطري لكرة القدم لا يقبل أي هجوم أو تعدي على منتخباته الوطنية أو لاعبيه، ومن ثمّ فقد قام الاتحاد بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الهيئات القضائية المختصة لحماية كامل حقوقه، علاوة على ذلك، فقد أعرب لاعبو المنتخب القطري عن رغبتهم في اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بهذه المسألة".

يذكر أن رئيس الزمالك يكرر هجومه على قطر في عديد من تصريحاته عبر وسائل الإعلام، إثر الخلافات السياسية التي تجمع بين مصر وقطر خلال السنوات الأخيرة.