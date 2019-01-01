بيان رسمي - الأهلي يمنع بريزنتيشن من حضور مبارياته

الشركة الراعية لم تستجب خطابات مجلس القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قرارًا بمنع شركة بريزنتيشن الراعية له، من حضور مبارياته، لعدم سداد المستحقات المتأخرة.

مجلس القلعة الحمراء عقد اجتماعًا مساء اليوم السبت، اتخذ به عدة قرارات، جاء من ضمنها بيان رسمي لتوضيح موقفه من شركته الراعية.

وجاء في البيان: "نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية، وعقد حقوق البث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها، فإن النادي مضطر لمنع الشركة من الدخول إلى المباريات المملوكة للنادي الأهلي في بطولة الدوري العام بداية من مباراة النادي مع فريق نادي سموحة بتاريخ ١١ــ ٥ ــ ٢٠١٩".

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وأضاف: "وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة".

يذكر أن بريزنتيشن كانت قد فازت بحقوق رعاية الأهلي في أكتوبر الماضي ولمدة أربع سنوات مقبلة، خلفًا لشركة صلة السعودية.

صلة فسخت تعاقدها مع القلعة الحمراء على إثر أزمة مجلس الإدارة مع تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، وقيام جمهور النادي بالهجوم عليه.