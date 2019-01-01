بيان رسمي - اتحاد جدة يطالب بحكام أجانب في باقي مبارياته بالدوري السعودي

اتحاد جدة تعادل مع التعاون سلبيًا في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر اتحاد جدة بيانًا رسميًا منذ قليل حول رغبته في تعيين حكام أجانب لمبارياته فيما تبقى من منافسات بالدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

وتعادل اتحاد جدة مع نظيره التعاون، سلبيًا، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

وجاء البيان الرسمي لاتحاد جدة على النحو التالي:

📝 مجلس إدارة النادي يطالب بطواقم حكام أجنبية في جميع مبارياته #انا_الاتحاد pic.twitter.com/fKIKh88W1K — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 9, 2019

ويحتل الاتحاد المركز الـ15 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة، بعد مرور 19 جولة حيث حقق الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 5 والهزيمة في 11.