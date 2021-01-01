بيان السوبرليج: للعمل على تغيير بعض قوانين البطولة بدل إلغائها

وقوفاً عند الأحداث المتتالية التي غيّرت خريطة السوبر الأوروبي أعلن أعضاء الدوري "غير المنسحبين" في بيان إجراء "بعض التعديلات على نظام البطولة" متمسكين بعدم إيقافها.

وكانت الأندية الإنجليزية الـ6: تشيلسي - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - ليفربول - توتنهام وآرسنال، أعلنوا انسحابهم من البطولة.

وعلى ضوء هذه الانسحابات توالت الأخبار عن إيقاف البطولة وتعليق نشاطاتها "المنتظرة" بعد ضغط جماهيري ورسمي كبيرين جداً.

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وقال المؤسسون في البيان: "رغم خروج الفرق الإنجليزية، فنحن واثقون من أن البطولة تستوفي معايير القوانين الأوروبية، واليوم نملك حماية المحكمة من أجل تنظيم المسابقة".

وأضاف البيان: "إنسحاب الأندية الانجليزية كان بسبب ضغط مورس عليهم".

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وتابع: "رغم التحديثات الأخيرة، نحن لازلنا مؤمنين بمشروعنا من أجل تقديم جمهور كرة القدم أفضل تجربة كروية، وتحقيق مبدأ التكافؤ المالي في مجتمع كرة القدم".

وختم المؤسسون: "سنعمل على تغيير بعض القوانين في البطولة، لأن الوضع الحالي لن يكون مناسبًا بسبب مغادرة الفرق الإنجليزية".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عقوبات كبيرة في حق الأندية التي ستشارك في البطولة الجديدة ولاعبيها، كذلك عدد من الاتحادات المحلية، ولكن الأندية أصرت على موقفها ويبدو أن مرحلة التفاوض ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.