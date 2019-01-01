بيان - الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام بسبب "الجرائم والأكاذيب"

رئيس القلعة البيضاء هاجم مجلس القلعة الحمراء بالأمس خلال مؤتمر صحفي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة الخطيب، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى رسمية ضد رئيس الزمالك أمام النائب العام، بسبب التصريحات التي أطلقها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس.

وكان رئيس القلعة البيضاء قد هاجم مجلس القلعة الحمراء بسبب صفقة حسين الشحات، والتي زعم أنها ممولة من أحد رجال الأعمال القطريين.

مجلس الأهلي أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه: "قررنا اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد التجاوزات والأكاذيب التي أطلقها رئيس نادي الزمالك، بالأمس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي، واعتبرت إدارة النادي الأهلي تصريحات المذكور ليست إلا ثرثرة فارغة تثير الفتنة، وتغذّي روح التعصب بين الجماهير، وتكدّر الأمن والسلم العام، وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وهي جرائم مؤثمة بنصوص قانوني العقوبات والرياضة".

وأضاف: "تؤكّد إدارة النادي الأهلي (كبداية) تقدمها ببلاغ جديد عاجل للنائب العام خلال ساعات، ليتخذ سيادته ما يراه مناسبًا قانونًا تجاه هذه الجرائم الغير مسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضي، والتي تهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".

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البيان اختتم: "انطلاقًا من الدور الوطني والرياضي والاجتماعي والأخلاقي للنادي الأهلي عبر تاريخه الطويل، نؤكّد تصدينا لهذا الابتزاز والتدني الأخلاقي بالقانون، وعبر القنوات الرسمية للدولة ممثلة في مؤسساتها التي نثق بها، كما نثق في سلامة وصحة جميع إجراءاتنا القانونية، مرحبين دائمًا بكل الجهات الرقابية التي يخضع النادي لرقابتها المالية والقانونية".

وجاءت تصريحات رئيس الزمالك خلال تقديمه للمغربي خالد بوطيب، المنضم حديثًا للفارس الأبيض قادمًا من مالاتيا سبور التركي، أمام وسائل الإعلام.