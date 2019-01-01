بيان استنكاري - الترجي: جمهورنا تعرض لاعتداءات عنيفة بالمغرب

مواجهة الوداد والترجي شهدت جدلًا داخل الملعب وخارجه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي بيانًا استنكاريًا لما تعرضت له بعثة الفريق في المغرب، خلال رحلتها لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الجمهور تعرضت لاعتداءات عنيفة سببت للبعض إصابات بليغة.

فريق الدم والذهب واجه الوداد المغربي في 24 من مايو الجاري، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وجاء في بيان الترجي: "بعد الاستماع إلى شهادات الأحباء الذين تحولوا إلى المغرب لحضور مباراة الفريق ضد الوداد البيضاوي وبعد معاينة العديد من التجاوزات في حق جماهير الترجي الرياضي التونسي والتي تؤكدها بوضوح العديد من الفيديوهات والصور منذ حلول الجماهير بالعاصمة المغربية وهي أحداث تناولتها بعض وسائل الإعلام المغربية، وقد تكررت هذه الأحداث يوم المباراة سواء في طريق العودة إلى الدار البيضاء بعد نهاية اللقاء، حيث كانت جماهير الفريق عرضة لاعتداءات عنيفة تسببت في إصابات بليغة للبعض منهم وأضرارًا مادية كبيرة.

"وعليه فإن الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي تستنكر بشدة ما حصل لأنصارها من مظاهر عنف من قبل فئة من جماهير فريق الوداد البيضاوي وتطلب بالمناسبة من الجماهير التي لا تزال موجودة حاليًا في المغرب توخّي الحذر إلى حين مغادرة الدار البيضاء".

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وأضاف: "كما تستنكر الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي تعرض أفراد وفدها الرسمي من مسؤولين ومرافقين ولاعبين غير مرسمين بقائمة المباراة إلى الرمي بالمقذوفات في مدارج الملعب المخصصة لها بجانب جماهيرها.

"هذا وتعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي الرأي العام الرياضي عامة وأحباءها على وجه الخصوص أنها طالبت بصفة رسمية خلال الإجتماع الفني الذي سبق المباراة من الجهات الأمنية حماية جمهورها في طريق الذهاب والعودة بين الدار البيضاء والرباط سيما وأنها تسلك نفس الطريق مع جمهور الوداد".

واختتم: "هذا وسوف ترسل الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي رسميًا مكتوبًا إلى وزارة الخارجية لاتخاذ ما يتعين في الغرض مع السلطات المغربية، لأن وفد الترجي الرياضي التونسي وجماهيره هو قبل كل شيء ممثل رسمي لتونس في تظاهرة رياضية دولية.

"في الأخير تتوجه الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي بفائق عبارات الشكر والتقدير إلى أحبائها الأعزاء الذين تحولوا إلى المغرب بأعداد كبيرة وكانوا خير سند للفريق في هذا اللقاء وهذا ليس غريبًا على جماهيرنا الأوفياء الذين تعودوا على مرافقة الفريق في كل مكان".

يذكر أن المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا حول أداء الحكم المصري جهاد جريشة، والذي اتهمه مسؤولو وداد الأمة بذبح الفريق وتقدم ضده بشكوى رسمية إلى الاتحاد الفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في 31 من الشهر الجاري، على الملعب الأولمبي برادس.