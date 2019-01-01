بيانيتش يزيد الغموض حول مستقبله مع يوفنتوس ويغازل باريس سان جيرمان

النجم البوسني لم يقرر بعد البقاء أم الرحيل عن البيانكونيري

فيسبوك تويتر محمد عماد

زاد ميراليم بيانيتش لاعب فريق يوفنتوس من الغموض حول مستقبله، وذلك في حديثه لقناة "كانال بلص" الفرنسية بعد أن حقق لقب الدوري الإيطالي للموسم الثالث على التوالي.

وقال بيانيتش: "كل شئ ممكن في عالم كرة القدم، أنا هنا منذ 8 سنوات أحب العيش هنا".

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وأضاف:" كلاعب كرة قدم فهدفي دائما هو تحقيق الألقاب، أتمنى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، أما حياتي كشخص عادي فأنا سعيد جدا مع عائلتي، إذا قارنت إيطاليا بفرنسا مثلا فأنا أُفضل العيش هنا في إيطاليا".

واختتم قائلا: "باريس سان جيرمان؟ لا يوجد مفاوضات مع أي نادٍ، ولكن باريس فريق أكن له كل الاحترام ولديه طموح الفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن بيانيتش تلقى الكثير من الانتقادات هذا الموسم بسبب تراجع مستواه مع نادي يوفنتوس، وقد يرحل الموسم المقبل عن صفوف السيدة العجوز وفقًا لما ورد في العديد من التقارير الإيطالية.