بيانيتش يحذر: "احذروا يا إيطاليا، اللعب في البوسنة ليس سهلاً لأحد"

تقترب إيطاليا من مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المقرر إجراؤها مساء الثلاثاء الساعة 20:45، في زينيكا ضد البوسنة والهرسك. وتحدث لاعب خط الوسط السابق في روما ويوفنتوس، ميراليم بيانيتش، عن وضع منتخب «بلده»:





·

"حدثت تغييرات كثيرة في المنتخب الوطني. نحن نعلم أنه ليس من السهل أبداً خوض مباراة في التصفيات. سيكون علينا أن ندير المراحل الإيجابية والصعبة على أفضل وجه. أنا أؤمن بمنتخب بلدي وبلدي. سيقوم البلد والملعب بأكمله بتشجيعنا بجنون. اللعب في البوسنة أمر معقد، لأي شخص. مواجهتنا على أرضنا، مع العلم أن الرهان هو بطاقة التأهل لكأس العالم، ستكون مهمة صعبة حقاً لخصومنا".





الأرقام - بياتيتش يعرف جيدًا ما يتحدث عنه: 115 مباراة مع المنتخب البوسني، سجل خلالها 17 هدفًا. كان لاعب الوسط السابق من أبرز أبطال التأهل التاريخي للبوسنة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، وهو الأول في تاريخ المنتخب. في تلك النسخة، احتلت البوسنة المركز الأول في مجموعة التصفيات، متساوية في النقاط مع اليونان، لكن البوسنيين تقدموا بفارق الأهداف.



