بيانيتش: مع أليجري كان الأمر مختلفاً الآن ألمس الكرة 150 مرة في المباراة

لاعب يوفنتوس الإيطالي يوضح الفارق بين أليجري وماوريسيو ساري

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي عن الفارق تحت قيادة أليجري وساري، مشيراً إلى أنه الأخير يطلب منه لمس الكرة 150 مرة في المباراة الواحدة.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة باير ليفركوزن مساء غد الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال بيانيتش في المؤتمر الصحفي للمباراة: "هناك الكثير من الأمور يجب أن نقوم بتحسينها، ولكني مقتنع أنه بمرور الوقت، سيكون كل شيء أفضل".

وواصل: "طريقة لعبنا مع أليجري كانت مختلفة تماماً، الآن المدرب أوضح لي طريقة لعبه وطلب مني لمس الكرة 150 مرة".

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وتابع: "أريد أن أكون واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، في أحد أفضل الفرق في العالم، أنا محظوظ للعمل مع مدربين كبار ومجموعة رائعة من اللاعبين، الفوز يساعدك تطور من نفسك".

وأكمل: "لا أعتقد أن زيادة معدل أعمار اللاعبين سيكون مشكلة، لدينا خبرة كبيرة وهذا يساعد في بعض المباريات، في اعتقادي أننا لدينا متوسط أعمار جيد".