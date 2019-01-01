بيانيتش: سعيد من أجل رونالدو ونريد المزيد من الانتصارات

ميراليم بيانيتش نجم فريق يوفنتوس الإيطالي يعرب عن سعادته لنتيجة التعادل أمام إنتر في الدوري ومساعدته لكريستيانو رونالدو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب فريق يوفنتوس عن سعادته الكبيرة بمساعدته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 600.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيانيتش وأكد خلالها أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة حتى بعد أن حسم اللقب.

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وقال بيانيتش: "لقد واجهنا فريقًا صعبًا للغاية، ولعبنا المباراة في ملعب جميل، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نظهر قوتنا حتى بعد أن أنهينا الموسم وحسمنا اللقب".

وأضاف: "في النهاية التعادل كان جيد، وأنا سعيد لكريستيانو رونالدو من أجل الهدف الذي سجله، وأنني صنعت له الهدف رقم 600".

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وأكمل: "نسعى لنستمر في الانتصارات خلال المباريات الأربعة المتبقية من الدوري الإيطالي، لنجعل الجماهير سعيدة، ولنكن مستحقين لإرتداء هذا القميص".

جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس كان قد تعادل بالأمس أمام إنتر بهدف لكل فريق بعد أن تقدم ناينجولان في الدقيقة السابعة وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعديل بالدقيقة الـ 62.