بيانيتش: رونالدو شجعني على الانتقال لبرشلونة

شعر بالحزن بسبب رحيله عن يوفنتوس

كشف ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، عن سعادة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بانتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

بيانيتش رحل عن يوفنتوس هذا الصيف، لينضم لبرشلونة في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو الذي انتقل للفريق الإيطالي

لاعب الوسط البوسني، تحدث لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن كواليس انتقاله، وحديثه مع رونالدو قبل الرحيل.

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وقال بيانيتش:"أصيب بخيبة أمل لأنني كنت سأرحل عن يوفنتوس، ولكنه أخبرني أنه يشعر بسعادة من أجلي لأن المباريات في إسبانيا قوية جداً".

وأضاف:"يؤمن بقدرتي على الاستمتاع باللعب في فريق رائع مثل برشلونة، فهو قدوة للجميع ومن أهم اللاعبين في غرفة الملابس".

وأما عن اللعب بجوار رونالدو وفرانشيسكو توتي والآن ميسي:"بوفون أيضاً يمتلك شخصية رائعة، العقلية التي يمتلكونها فريدة، يلعبون لسنوات عديدة في أعلى المستويات الممكنة، مما يجبرك على التفكير في التحسن".

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وأما عن تألقه مع ليون ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:"الأهم هو فوز فريقي، لو فزنا وسجللت فسيكون ذلك أفضل، ريال هو المنافس الأقوى لنا في إسبانيا، لذلك يجب التغلب عليه من أجل الفوز بالبطولات".

يذكر أن صاحب الـ30 سنة لعب لليون قبل انتقاله للدوري الإيطالي من بوابة روما في 2011، قبل الانضمام ليوفنتوس في 2016، ليحقق بعدها لقب الدوري الإيطالي 4 مرات قبل مغادرته إلى برشلونة.