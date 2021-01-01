بيانيتش : أحلم بدوري الأبطال وجريزمان حرمني من الانتقال لبرشلونة

النادي الكتالوني حاول ضمه مرتين

كشف ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، أن النادي الإسباني حاول ضمه من قبل، لكن المحاولة فشلت بسبب صفقة أنطوان جريزمان.

بيانيتش انضم لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تبادلية نقلت أرتور ميلو إلى صفوف يوفنتوس.

ووفقًا لما قاله لاعب الوسط البوسني، فإن هذه المرة لم تكن الأولى التي يفكر فيها النادي الكتالوني في ضمه.

ماذا قال بيانيتش؟

اللاعب قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو":"والدي اجتمع مع قادة برشلونة عندما كان عمري 16 سنة، حيث أرادوا ضمي للفريق الثاني بالنادي".

وأضاف:"لم نكن نعلم وقتها أهمية الفريق الثاني، لذلك قررت استكمال مسيرتي في فرنسا وحرصت على متابعة برشلونة باستمرار".

وتابع:"كانت هناك محاولة أخرى قبل عامين، تحدثت مع إريك أبيدال الذي أراد التعاقد معي، لكن النادي استثمر في صفقة أنطوان جريزمان ولم يتبق أي أموال لهم لضمي، لذلك انتظرت لمدة عامين لأحقق حلمي بالانضمام للفريق".

هل يشعر بالإحباط؟

بيانيتش لم يشارك كثيرًا مع برشلونة هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان، ولكن اللاعب يشعر بالتفاؤل تجاه تجربته الجديدة.

وقال البوسني:"أتيت إلى برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا العام هدفي هو الثنائية، الاستسلام ليس من صفاتي، إذا لم ألعب سأتدرب في اليوم التالي ولن أتوقف عن المحاولة".

واستكمل حديثه:"كومان أخبرني في وقت مبكر من الموسم أن أكون هادئًا وأن أستعيد لياقتي ولا أكون في عجلة من أمري، لذلك ما علي هو مواصلة العمل".

وأكد بيانيتش أن كومان يطلب منه الاستمرارية، والظهور بمستواه في مباراتين أو 3 مباريات متتالية، لأن هذا ما يحتاجه أي لاعب.

العلاقة مع ميسي

بكل تأكيد تطرق بيانيتش إلى علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أشار إلى حديثه المستمر مع قائد الفريق الكتالوني.

وأوضح بيانيتش:"ليو يتحدث معي كثيرًا ويشرح لي بعض الأشياء عن بيئة برشلونة، شجعني وساعدني منذ اللحظة الأولى هنا".

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وأضاف:"هو لاعب كرة قدم مذهل لن نشاهد مثله مرة أخرى، لا أعرف ما سيفعل بخصوص مستقبله لكني أود أن أكون بجانبه لسنوات عديدة".

وأما عن اللاعب الذي أعجبه بالفريق:"بالنسبة لي بيدري، يتمتع بذكاء خاص وسيذهب بعيدًا جدًا في كرة القدم، وكذلك عثمان ديمبيلي، لديه مهارة لا تصدق، ولكن لو نظرنا للفريق سنجد العديد من اللاعبين الرائعين".

ماذا قدم بيانيتش هذا الموسم؟

صاحب الـ30 سنة لم يظهر كأساسي كثيرًا مع برشلونة هذا الموسم، حيث ظهر في 28 مباراة أغلبها كبديل.

شارك لمدة 599 دقيقة فقط في الدوري الإسباني، و495 في دوري أبطال أوروبا، و120 دقيقة في كأس الملك.

اللاعب لم يسجل أو يصنع أي أهداف في برشلونة حتى الآن، لعدم حصوله على الفرصة الكافية لإثبات قدراته.