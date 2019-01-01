بياتيك: أرغب في التسجيل في كل مباراة

لاعب ميلان كريستوف بياتيك سعيد بإحرازه هدفًا في شباك كالياري

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى كريستوف بياتيك مهاجم فريق ميلان سعادته بإحرازه لأحد أهداف فريقه أمام كالياري في المباراة التي انتهت بالفوز لصالح الروسونيري بثلاثية مقابل هدف.

ويعتبر هذا هو للهدف الرابع لبياتيك في ثلاث مباريات لعبها مع ميلان أساسيًا.

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وقال اللاعب البولندي في تصريحاته بعد المباراة: "أود أن أسجل في كل مباراة، الكرة البولندية لم تكن بنفس صعوبة الدوري الإيطالي، عليا أن أحافظ على تركيزي في المباريات لمواصلة الأهداف".

كما أضاف بياتيك في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بالتحسن وأتمنى أن أسجل الأهداف في كل مباراة أشارك فيها، سوف ننتظر وسنرى".

وعن اللقب الذي يناديه به مدربه جاتوزو بـ "روبو كوب" قال مازحًا: "بيستوليرو".

يشار إلى أن ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو برصيد 39 نقطة.