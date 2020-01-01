بويول يتعجب من إقالة فالفيردي ويتمنى نجاح كيكي سيتين

بويول يرى أن سقف طموح برشلونة وصل للحد الأقصى..

توجه كارليس بويول، مدافع وقائد برشلونة الأسبق، بالشكر لإرنستو فالفيردي، على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق الكتالوني، كما تمنى في الوقت ذاته، نجاح خليفته كيكي سيتين مع البارسا.

إدارة برشلونة أعلنت إقالة فالفيردي وقدوم كيكي سيتين بدلاً منه، بعد الخروج من كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

وقال بويول، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "أود أن أشكر فالفيردي، فقد كان أداءه جيدًا للغاية بالنسبة لي، أتذكر بداياتي المعقدة جدًا مع برشلونة، فنحن لم نفز بشيء في البداية، إذ بقينا لخمسة أعوام دون تحقيق أي لقب".

ديل بوسكي: فالفيردي يمثل قيمة رائعة بعالم التدريب

الدولي الإسباني السابق، أضاف: "بينما فالفيردي حقق الليجا مرتين، وهو متصدر جدول ترتيب الدوري، وضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، ومع ذلك تمت إقالته، الطموح في برشلونة وصل إلى الحد الأقصى".

وبسؤاله عما إذا كانت الأمور ستسير على ما يرام مع المدرب الجديد، كيكي سيتين، أجاب: "نأمل ذلك، فأنا أتمنى دائمًا الأفضل لبرشلونة".

وواصل: "في نهاية الموسم، يتعين على إدارة البارسا تقييم الأمور، كما أني أعتقد أن لدينا فريقًا رائعًا".

وتطرق بويول، للحديث عن تتويجه بجائزة القيم الأسطورية، معترفًا أنه يفتقد كرة القدم، حيث أوضح: "بالطبع، ما زلت أفتقدها، لقد كنت سعيدًا للغاية، لأنني تمكنت من فعل ما أحببته لأكثر من عشرين عامًا".

وأتم: "كنت محظوظًا باللعب مع أفضل اللاعبين، والفوز بعديد الألقاب، ومعرفة الكثير من الناس بفضل كرة القدم، وهذا ما أعطيه قيمة أكبر".