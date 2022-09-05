بويول: ليفاندوفسكي يستحق الكرة الذهبية .. ولم يفت الأوان على عودة ميسي!

بويول يتحدث عن منافسة ليفاندوفسكي وبنزيما، ويسلط الضوء حول عودة ميسي مجددًا إلى برشلونة

يرى كارليس بويول أسطورة برشلونة أن روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم البلوجرانا، يستحق الحصول على الكرة الذهبية بعد ما قدمه في مسيرته الرائعة.

كارليس بويول أدلى بهذه التصريحات في مشاركته بأحد العروض الترفيهية في برشلونة، وقام بالثناء على ليفاندوفسكي بشدة، وسلط الضوء على جودته الكروية وقدرته على حسم المباريات.

المهاجم البولندي الدولي انضم إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي المنقضى قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو.

ليفاندوفسكي يستحق البالون دور

وقال بويول في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: " إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، وليس فقط بسبب سجله التهديفي الرائع لكنه يعرف كيف يقوم بإفراغ المساحات، ويعرف كيف يحصل على الكرة، وكيف يتعامل في منطقة الخصوم".

وأضاف: "أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية إنه يستحقها على مدار السنوات الجيدة التي قضاها والآن عليه أن يفوز بها في برشلونة، وستكون علامة جيدة".

وسئل بويول أيضًا عن المواجهة بين المهاجمين ليفاندوفسكي وكريم بنزيما في الدوري الإسباني ليُجيب مدافع برشلونة السابق: "بنزيما وليفاندوفسكي هما من أفضل المهاجمين حاليًا، بنزيما ظل يقود مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو، وقضى ليفاندوفسكي سنوات رائعة في بايرن".

عودة ميسي إلى برشلونة

من ناحية أخرى، يرى كارليس بويول أن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة عندما ينتهي وقته في باريس سان جيرمان ستكون خيارًا جيدًا حيث قال: "لم يفت الأوان بعد على عودة ميسي، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بعد سنة ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في غضون عام، إنه أيضًا عام كأس العالم".

واختتم حديثه قائلًا؛ "عودة ميسي المحتملة تعتمد على تشافي وليونيل، لكن ميسي سيتم استقباله دائمًا بشكل جيد في برشلونة".