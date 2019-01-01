بويول: أفضل طريقة ميسي على طريقة بيكيه

بويول يعيد الحديث عن رفضه لمنصب المدير الرياضي في برشلونة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلس بويول قائد برشلونة السابق تفضيله لطريقة القائد الحالي ليونيل ميسي في التعامل مع الأمور، على حساب طريقة زميله المدافع جيرارد بيكيه.

وقال بويول للصحافة:"يجب أن نحترم جيرارد، نحن جميعاً نعرفه، ونعلم ما يقوله وما يفكر فيه، إنه صريح".

وأضاف:"أنا كنت أحب أن أتحدث بنفس الطريقة التي يتحدث بها ميسي، والتصرف مثله أيضاً".

وكان بويول قد رفض منصب المدير الرياضي لبرشلونة، معللاً الأمر بانشغاله في الوقت الحالي الذي لا يسمح له بتولي المسئولية.

وعن ذلك الأمر أوضح:"أعتقد أن تصريحاتي كانت واضحة للغاية، لا يمكنك تفسيرها بأكثر مما قلته".

يذكر أن برشلونة قد توج بلقب الليجا لآخر نسختين، حيث رفع ميسي الأخيرة بعد تناوله الشارة من أندريس إنييستا الذي انتقل إلى فيسيل كوبي الياباني.