بويول: أتمنى فوز برشلونة بالكلاسيكو وجوارديولا سيفوز بدوري الأبطال

هكذا تحدث كارليس بويول عن الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة

قال قائد نادي برشلونة السابق كارليس بويول إن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد مساء الأحد المقبل في صدام الكلاسيكو والذي سيؤثر بشكل كبير على المنافسة بالنسبة للدوري الإسباني.

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وحول ذلك، أعرب بويول عن تمنيه بفوز برشلونة، ولكن في نفس الوقت، ذكر أن المباراة لا تمتلك طرفًا أقوى وآخر أضعف.

وأضاف: " برشلونة وريال مدريد لديهما دائما فرق رائعة ولاعبين غير عاديين. صحيح أنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم كما كنا معتادون، وكلاهما ودع كأس ملك إسبانيا ويقدم نتائج مهتزة، إلا أن قيمة المباراة تبقى كما هي"

وتابع: "الكلاسيكو يأتي في وقت صعب، مع بداية المراحل الإقصائية لدوري أبطال أوروبا وفترة إرهاق اللاعبين وبدء مرحلة الحسم بالنسبة للموسم"

وأردف: "المباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وأي فريق بإمكانه أن يحصل على نقاط الفوز، ولكن بالنسبة لي بالطبع أتمنى فوز برشلونة"

وحول بيب جوارديولا قال: "أعتقد أنه سيفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعدما حققه مرتين في برشلونة، بالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم"

وأكمل: "لا أجزم أن ذلك سيحدث مع مانشستر سيتي تحديدًا، ولكن الفرصة هذا العام سانحة ليتحقق هذا اللقب، حيث أن سباق الدوري بعيد والفريق يركز في هذه البطولة فقط"

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يذكر أن كارليس بويول قد حقق مع برشلونة العديد من الألقاب والأرقام القياسية، أبرزها تلك التي تحققت في السنوات الأربع التي تولى فيها بيب جوارديولا تدريب الفريق.