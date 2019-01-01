بويج يشكر الجماهير عقب إصابته
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تعرض ريكي بويج لاعب وسط برشلونة الواعد للإصابة خلال مباراة الفريق الثاني ضد فريول بالدرجة الثانية الإسبانية.
جاء ذلك خلال انطلاقه بمرتدة، إذ تعرض لعرقلة من الخلف على يد اللاعب أنسيلم باسكينا.
إثر تلك الإصابة، خرج بويج من الملعب محمولاً على نقالة، ولكن روحه لم تنخفض، إذ يتطلع للتدرب يوم الإثنين.
وقال بويج عبر تويتر:"أشكركم جميعاً على الحب والتشجيع، أنا بخير وأتطلع للعودة إلى المران غداً".
📋 ¡Estos son los 21 convocados para el partido 🆚 @GalatasaraySK!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/7XL6daGc7C— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 20, 2019
يذكر أنه بعد فحص اللاعب اتضح أنه لم يتعرض سوى لكدمة في قدمه اليمنى.