بويان يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

تجم برشلونة السابق بويان كريكيتش على بوابة الانضمام إلى بولونيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن نجم برشلونة وروما وستوك سيتي السابق بويان كريكيتش بات قريبًا من الانضمام إلى بولونيا.

وكان بويان قد صعد مع برشلونة بسرعة الصاروخ في مرحلة بيب جوارديولا حين كان لاعبًا شابًا، ولكنه هبط فجأة إلى مسيرة متواضعة.

ولم يجد اللاعب نفسه في روما ولا في ستوك سيتي، ليدخل في إطار المنسيين في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 3, 2019

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن اللاعب بات قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الدوري الإيطالي خلال الأيام المقبلة عبر بوابة بولونيا.

وحسب المصادر الإيطالية فإن اللاعب سيخضع للفحص الطبي خلال ساعات قليلة تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق.

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يذكر أن بويان كان قد لُقب في الماضي بميسي الصغير نظرًا للتشابه بينه وبين البولجا الأرجنتيني ونظرًا لخروجه من أكاديمية لاماسيا.